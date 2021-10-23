На 66-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» защитник хозяев Даниил Пенчиков в борьбе с Эдуардом Сперцяном сыграл в мяч левой рукой. Она находилась в неестественном положении — была высоко поднята. Судья Алексей Матюнин этого не увидел, ему потребовалась помощь видеоассистентов.

Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».

На проверку самими ВАР и изучение видеозаписи судьей ушло непозволительно много времени — несколько минут. Хотя в итоге решение было принято верное, так как Матюнин назначил 11-метровый удар.

Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».

Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».

Необходимо отметить, что в той ситуации судьи не должны были разрешать нижегородцам заменить Пенчикова, как это произошло. Нужно было дождаться окончания проверки. Вдруг возникла бы необходимость применить к игроку дисциплинарную санкцию?