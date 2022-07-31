«Крылья Советов» — «Торпедо»: нападающий гостей Караев открыл счет в матче

«Крылья Советов» принимают «Торпедо» в матче третьего тура РПЛ. Встреча проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена».

Гости на 19-й минуте открыли счет в матче. Гол забил нападающий «Торпедо» Давид Караев.

Отметим, что это первый гол, который московская команда сама забила в РПЛ.