«Нижний Новгород» — «Ахмат»: гол в ворота гостей засчитан ошибочно

На 20-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Ахмат» бригада Алексея Амелина допустила ошибку, засчитав взятие ворот команды из Грозного. В том моменте Лукас Масоэро, начиная голевую атаку, ударил Бернарда Беришу шипами в голеностоп.

Первый ассистент Максим Ковалев и резервный Ранэль Зияков, «под» которым случился фол, никаких сигналов о необходимости зафиксировать нарушение правил не подали. Видеоассистенты Артем Чистяков и Максим Гаврилин, по всей видимости, провели проверку (соответствующего пояснения во время телетрансляции не было сделано) и в действия Амелина не вмешались.