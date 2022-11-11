«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Сулейманов забил гол после ошибки защитника соперника
Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Ахмата».
В этом моменте крайне неудачно сыграл защитник нижегородцев Юрий Журавлев, который слабо отбросил мяч своему голкиперу.
Сулейманов перехватил передачу и перебросил Гиорги Шелию, который оказался в полупозиции.
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|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
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|8
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|26
|
6
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|5
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|
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|
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|
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|17
|3
|4
|10
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|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
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|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
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Олег Дмитриев
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|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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