«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Сулейманов забил гол после ошибки защитника соперника

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Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Ахмата».

В этом моменте крайне неудачно сыграл защитник нижегородцев Юрий Журавлев, который слабо отбросил мяч своему голкиперу.

Сулейманов перехватил передачу и перебросил Гиорги Шелию, который оказался в полупозиции.