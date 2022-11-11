В «Химках» опровергли информацию о выставлении игроков на трансферы

Пресс-атташе «Химок» Илья Кузнецов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб выставит на трансфер около 10 игроков.

«Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее об этом сообщил журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале.

После 16 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

В 17-м туре химчане 13 ноября сыграют дома с «Сочи».