ЦСКА — «Сочи»: гости открыли счет на 11-й минуте
Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Он открылся счет на 11-й минуте.
Макарчук откликнулся на навес с фланга и головой переправил мяч в ворота.
Отметим, что ворота ЦСКА в этой встречи защищает молодой голкипер Владислав Тороп. Он дебютирует в РПЛ.
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев остался в запасе из-за повреждения.
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|
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|15
|4
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|48-29
|49
|
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|27
|14
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|
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|
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|
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|
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|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
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|27
|4
|11
|12
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|23
|
16
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
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|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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