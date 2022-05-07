ЦСКА — «Сочи»: гости открыли счет на 11-й минуте

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Он открылся счет на 11-й минуте.

Макарчук откликнулся на навес с фланга и головой переправил мяч в ворота.

Отметим, что ворота ЦСКА в этой встречи защищает молодой голкипер Владислав Тороп. Он дебютирует в РПЛ.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев остался в запасе из-за повреждения.