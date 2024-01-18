Новичок «Зенита» Нино назвал свои сильные стороны

Новый защитник «Зенита» Нино назвал свои сильные стороны и рассказал о целях в российском клубе.

«В чем мои сильные стороны? Думаю, техника, передачи, скорость — я считаю себя быстрым футболистом. Еще игровое мышление. Эти качества, на мой взгляд, отличают меня. Какие цели ставлю перед собой? Во-первых, хочу, чтобы мы стали чемпионами России в этом сезоне. Еще было бы здорово как можно скорее начать говорить по-русски. И надеюсь, что у меня будут отличные отношения с партнерами по команде, тренерами, болельщиками и вообще всеми в «Зените», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

5 января 26-летний бразилец подписал с «Зенитом» контракт до 2028 года. В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

На данный момент «Зенит» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ). Второй и третий сборы пройдут в Дохе (Катар) с 1 по 28 февраля.