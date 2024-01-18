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Сегодня, 12:21

Барбоза считает, что Моуринью с интересом рассмотрел бы предложение от «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался об увольнении Жозе Моуринью из «Ромы», а также порассуждал о возможном назначении тренера в «Зенит» или «Спартак».

«Если бы «Зенит» или «Спартак» предложил Моуринью жирный контракт, Жозе бы рассмотрел такое предложение? Думаю, что вариант с «Зенитом» был бы интересен для него. Посмотрим, потому что есть еще один вариант, который бы стал концом тренерской карьеры для Моуринью, — это работа в Саудовской Аравии. Дело в том, что Жозе только недавно заявил, что ему сделали сумасшедшее предложение оттуда, но он отказался, пока еще работал в Риме. Если он согласится, то поставит точку в работе с топ-клубами», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе из Рима с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-dumayu-chto-mourinyu-s-interesom-rassmotrel-by-predlozhenie-ot-zenita-325121/
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ФК Спартак (Москва)
Жозе Моуринью
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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