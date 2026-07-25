Нино дал флэш-интервью на русском языке в перерыве матча «Зенита» с «Акроном»

Защитник «Зенита» Нино поделился впечатлениями от первого тайма матча 1-го тура РПЛ с «Акроном».

До перерыва сине-бело-голубые забили три безответных гола в ворота соперника. 28-летний бразилец отвечал на вопросы на русском языке.

«Легко? Нет. Сегодня очень жарко. Из-за этого игра получается немного медленнее. Но мы хорошо играем, надо продолжать в том же духе, потому что мы играем против хорошего соперника. Во втором тайме нужно продолжать играть так же и использовать свои моменты», — приводит слова Нино matchtv.ru.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.