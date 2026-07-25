«Акрон» — «Зенит»: гол Бокоева отменили из-за фола в атаке

Гол защитника «Акрона» Марата Бокоева в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» был отменен.

Футболист отличился на 68-й минуте после подачи с углового. Главный арбитр Андрей Прокопов сначала указал на центр поля, но потом отменил гол из-за фола в атаке на защитнике сине-бело-голубых Нино. Счет в матче — 3:0 в пользу питерцев.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.