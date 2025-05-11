Футбол
11 мая, 22:29

Никто из игроков «Спартака» не стал общаться со СМИ после поражения от «Динамо». Это нарушение регламента РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты «Спартака» перед матчем с «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Никто из футболистов «Спартака» не стал общаться с журналистами в микст-зоне «ВТБ Арены» после поражения от «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Красно-белые нарушили регламент чемпионата России. Согласно нему, сотрудники пресс-служб клубов обязаны обеспечить общение СМИ с как минимум одним футболистом, принимавшим участие в игре.

При этом на играх, имеющих статус «Матч тура», представители пресс-служб обязаны предоставить общение не менее чем с тремя футболистами команды-победителя и не менее чем с двумя игроками проигравшей команды.

Делегат матча отметил нарушение со стороны «Спартака».

«Спартак» после поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком в 28 матчах. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после игры. Вместо серба появился его ассистент Ненад Сакич, который объяснил, что главный тренер пропускает пресс-конференцию из-за сорванного голоса.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак

«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
