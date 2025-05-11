Никто из игроков «Спартака» не стал общаться со СМИ после поражения от «Динамо». Это нарушение регламента РПЛ

Никто из футболистов «Спартака» не стал общаться с журналистами в микст-зоне «ВТБ Арены» после поражения от «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Красно-белые нарушили регламент чемпионата России. Согласно нему, сотрудники пресс-служб клубов обязаны обеспечить общение СМИ с как минимум одним футболистом, принимавшим участие в игре.

При этом на играх, имеющих статус «Матч тура», представители пресс-служб обязаны предоставить общение не менее чем с тремя футболистами команды-победителя и не менее чем с двумя игроками проигравшей команды.

Делегат матча отметил нарушение со стороны «Спартака».

«Спартак» после поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком в 28 матчах. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после игры. Вместо серба появился его ассистент Ненад Сакич, который объяснил, что главный тренер пропускает пресс-конференцию из-за сорванного голоса.