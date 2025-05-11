Тренер «Спартака» Сакич о поражении от «Динамо»: «Первый гол нам забил футболист, который не должен был играть»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич раскритиковал судейство в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2) и заявил, что футболист бело-голубых Хорхе Карраскаль не должен был принимать участие в игре.

Карраскаль получил красную карточку в матче 27-го тура против «Крыльев Советов», но КДК РФС отменил удаление и дисквалификацию колумбийца. В игре со «Спартаком» футболист вышел в стартовом составе и забил гол, реализовав пенальти.

«Все эпизоды были в пользу «Динамо». Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать ему должное. Но даже момент с пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи. Больше нечего добавить», — заявил Сакич в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» из-за поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.