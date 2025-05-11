Футбол
11 мая, 22:39

Тренер «Спартака» Сакич о поражении от «Динамо»: «Первый гол нам забил футболист, который не должен был играть»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич раскритиковал судейство в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2) и заявил, что футболист бело-голубых Хорхе Карраскаль не должен был принимать участие в игре.

Карраскаль получил красную карточку в матче 27-го тура против «Крыльев Советов», но КДК РФС отменил удаление и дисквалификацию колумбийца. В игре со «Спартаком» футболист вышел в стартовом составе и забил гол, реализовав пенальти.

«Все эпизоды были в пользу «Динамо». Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать ему должное. Но даже момент с пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи. Больше нечего добавить», — заявил Сакич в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» из-за поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.

Хуан Хосе Касерес, Ярослав Гладышев и&nbsp;Маркиньос и&nbsp;тренер Деян Станкович.«Динамо» выбило «Спартак» из гонки за медалями. Гусев знает, как выигрывать дерби!
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак

Ненад Сакич
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • blue-white!

    Видимо в цирке...

    13.05.2025

  • inspire

    "Газпром" в 2024 году получил прибыль по МСФО в 1,219 трлн рублей подробнее https://tass.ru/ekonomika/23827901 найди в чем разница МСФО и РСБУ, тогда поймешь почему в одном случае + а в другом - ... если по простому, то на РБК же и написано - основное влияние на формирование убытка оказали снижение рыночной стоимости акций «Газпром нефти» в сумме на ?852 млрд и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере ?444 млрд в связи с увеличением налоговой ставки до 25% с 1 января 2025 года.

    12.05.2025

  • Garryman

    Я умею проигрывать. Возьмите меня тренером!

    12.05.2025

  • Меркатор

    «Газпром» в 2024 году получил чистый убыток в размере ?1,08 трлн по РСБУ Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/quote/news/article/67d854279a79470c2d3a7ac3?from=copy

    12.05.2025

  • Меркатор

    Хочешь сказать, что тебе лень? И что ты знаешь о госслужбе?

    12.05.2025

  • Меркатор

    Ну, конечно! Все государственники в "Газпроме".

    12.05.2025

  • Sergey Sparker

    Наконец то видим истинный спартаковский футбол! Вернее объяснения - почему у соперника мяч круглый, а у нас квадратный? Почему у них поле зеленое, а у нас серое? Почему у них размер ворот меньше чем у нас? Почему, почему, почему...? Вопрос - самим клоунам не смешно?

    12.05.2025

  • Mikhail

    Там уже давно забыли, что такое нормальный тренер.

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Чесать языком об игре, не смотрев её - признак отнюдь не большого ума. Это что-то из бабьего, Мартиша )

    12.05.2025

  • Gordon

    Это само собой. Тут другая проблема - у Карраскаля там должна была быть жёлтая, но и её фактически отменили, потому что регламент отмену красной позволяет, а замену её на жёлтую нет, а жёлтая была бы у него четвёртой. Но это всё, конечно, не отменяет дико позорного поведения тренеров "Спартака". Я всю жизнь за "Спартак" - и мне за них стыдно.

    12.05.2025

  • Gordon

    Объясню. У Карраскаля отменили красную карточку. ЭСК решила, что там не красная, а жёлтая. При этом жёлтая была бы четвёртой - и игру со "Спартаком" он должен был пропустить. Но ввиду регламента, который писали полные неумехи, опции замены красной на жёлтую не предусмотрено. В итоге красная была отменена, но и жёлтой в итоге не было. Поведения тренеров "Спартака" это не оправдывает если что.

    12.05.2025

  • Александр Максаков

    В чемпионате вам больше всех ставили пендали - 10 раз по моему .

    12.05.2025

  • Gordon

    Мнение хамла из подворотни не интересует.

    12.05.2025

  • Александр Максаков

    Я за "Спартак", если что. Сразу видно , все ветки обгадил .

    12.05.2025

  • NIK7478

    А с чего этот гусь решил, что Карраскаль не должен был играть?! Это он так решил?! Не пора ли вот этим всем помощникам Станковича и ему самому свалить из России?! Обнаглели окончательно! Пусть у себя в Сербии учат жизни своих, сербских, судей!

    12.05.2025

  • Объектив

    За игру рукой Чуамени двумя часами раньше в классико тоже не поставили. Может, все-таки судьи что-то насчет этого знают?

    12.05.2025

  • Объектив

    Ну так вопросы все к тебе! Почему за 30 лет страну разворовывают все, кому не лень? Почему российский госслужащий продает Родину оптом и в розницу на всех уровнях?

    12.05.2025

  • Несвин

    Ах вон оно что оказывается. Вот где собака то порылась. А я то думал, в чем причина поражения красно-белых.

    12.05.2025

  • ANTI BOMG

    лукойловская будулаевщина, одним словом!

    12.05.2025

  • Apei

    истерика

    12.05.2025

  • avp1960

    Про судейство сказано абсолютно верно.. Оно было в пользу ДИНАМО..

    12.05.2025

  • Игорь Сухов

    Опять спартаковские сопли потекли. А забивать сами не пробовали?

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    ага, ещю пять спартаковскх голов не защитал

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    бох отмазок

    12.05.2025

  • Sehrgut

    Где Лукойл таких Клоунов :clown: находит..?!

    12.05.2025

  • Boris Doris

    Толстый бездарь ещё и стукач? Возможно.

    12.05.2025

  • Boris Doris

    хнык хнык.. хрю хрю.. :upside_down:

    12.05.2025

  • Yury Burov

    Европе на нас глубоко наплевать... мы не футбольная держава. Там вообще забыли о российском футболе. Без нас они вполне хорошо живут и страдают.

    12.05.2025

  • Yury Burov

    Спартачи бегают весь матч как муравьи, толь вот толку от этой беготни очень мало, пора ставить нормального тренера, который сможет поставить игру команде, например как в ЦСКа.

    12.05.2025

  • Yury Burov

    Спасибо за объективный комментарий. Отмена красных и желтых карточек после разбора КДК - обычная практика в мировом футболе. Все ошибаются и фуболисты и судьи... это же люди а не роботы...

    12.05.2025

  • Yury Burov

    Ну конечно на госслужбе одни воры и взяточники...

    12.05.2025

  • Yury Burov

    Сакич, не надо нам указывать кто должен играть, а кто нет. У нас есть свой регламент и правила которыми мы пользуемся. Не нравиться- валяй в свою европу и выступай там. Отмена решения судьи на поле после разбирательства КДК вполне рядовая ситуация распространенная во всем мире.

    12.05.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Тупость свою в дупу засунь, не надо здесь демонстрировать.))

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Если ты про мой коммент о судействе, то фуфло твоя логика. Качество игры команды - любой - никак не влияет на объективность судейства. И вчера Сухой был благосклонен и снисходителен к сопернику "Спартака".

    12.05.2025

  • Стас Перов

    на хе

    12.05.2025

  • Стас Перов

    А во втором тайме Динамо даже ни разу не ударили по воротам Спартака. За игру рукой игрока Динамо пенальти не назначили. Так-то хрен с ними. Всем всё будет.

    12.05.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Какой регламент, пенёк?)))

    12.05.2025

  • Стас Перов

    Прав тренер Спартака. Кто-то нарушил регламент РПЛ. Достали.

    12.05.2025

  • Борис Игоревич

    дворникои трудишься в пенсионном фонде? или сторожем в детсаде, суровый госслужбист? не переживай однако. накорябанное тобой - не конспирология. это просто дикая чушь. :stuck_out_tongue_winking_eye:

    12.05.2025

  • Борис Игоревич

    Да, не привык хлев к нормальному судейсту, обычно свиней тянут по беспределу, а тут... Посмели пенальти поставить, возмутительно.. :smiley: Сасакич, поздняк метаться. Уже ни на что свинина не претендует и досуживать её будут как всех. А уж кто там забил.. Дырявому максимененку пенальти забьет и ребёнок. Брать их " Новый Яшин " просто не умеет. Так что сасакич, сасакич.. :stuck_out_tongue: :clown::pig2:

    12.05.2025

  • inspire

    не обоснованные, а нужные ...

    12.05.2025

  • inspire

    "Газпром" который год убыточен. ====================== который? Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2024 года составила 1,219 трлн рублей Нверное, кому-то надоело, что самый главный непроизводительный актив "Газпрома" - "Зенит" - жрет бабло, как новорожденный бегемот. ====================================== а сколько он жрет? если предположить, что 60% от бюджета это Газпромовские выплаты, то это будет 10 ярдов ... что такое 10 ярдов для Газпрома - это меньше 1% от чистой прибыли ... не от выручки, не от оборота, а от чистой прибыли ... вывод простой, хочет Газпром такую игрушку, имеет законное право. Хочешь изменить ситуацию, купи/отбери/укради контрольный пакет и рули ситуацией, а не шаришь в экономике, не говори за нее.

    12.05.2025

  • -философ-

    После такого спича - отставка, однозначно. Всё, что можете вы с Станковичем - орать в техничекой зоне. Стыдоба. Такую глупость сказать - за гранью.

    12.05.2025

  • zentmaison

    Ну тогда прощаем

    12.05.2025

  • mate

    налицо пробелмы внутри команды. Барко не отдает пасы на Угальде, Бангонде. Требует ввода в игру Солари. Может реально дать шанс звезде Аргентины?

    12.05.2025

  • Serge Pol

    Всем динамикам надо ещё раз пересмотреть матч.Сухой все эпизоды трактовал в пользу Динамо.У Динамо почти в два раза больше нарушений правил,а карточек в два раза больше у игроков Спартака.Барко и Маркиньоса рубили безбожно,судья молчал.Пенальти в ворота Динамо надо было назначать.Касерес сыграл рукой,и рука,хоть и находилась внизу,но была отставлена от тела и расширяла площадь тела.Это пенальти по всем трактовкам.Поэтому,судьи были предвзяты к Спартаку,и в поле,и на ВАРе.И по игре Спартак переиграл динамиков.Во второй половине первого тайма и во всём втором заперли динамиков на своей половине поля.У Динамо,кроме пенальти и углового,и моментов больше не было голевых.Эти голы забиты не с игры и не отражают ход матча.И да,Караскаль не должен был играть.Поэтому,тренеры Спартака имеют полное право критиковать действия судей.

    12.05.2025

  • Rawalex

    А какая вообще разница, кто именно им с точки ввалил? Я бы ещё мог понять, если бы Караскаль выдал феноменальный матч с покером и в одного бы всё решил. Полный неадекват:pig:.

    12.05.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А кто его там слушать-то будет? В Европе Деяна как тренера уже заценили в Генуе, где он провалился ниже некуда.

    12.05.2025

  • Meddle

    Да и хрен с ним

    12.05.2025

  • александр п

    О нас и так в Европе говорят не сильно хорошо. Но Станкович выскажет все о российском футболе в западной прессе. Молчать не будет.

    12.05.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну и? Какая разница? Не забил бы этот, забил другой. Разве ж СМ сам наиграл на нечто большее, чем поражение?

    12.05.2025

  • Меркатор

    Спасибо. Я тридцать лет на госслужбе. Научился работать профессионально - анализировать поступающую информацию и делать обоснованные выводы..

    11.05.2025

  • Ю.Ю.

    Потому и не занимаюсь этой псевдонаукой. ---------------------------------------------- Но тезисы набросал профессионально.

    11.05.2025

  • Меркатор

    Складывается впечатление (я не конспиролог), что судьи выплачивают "Динамо" контрибуцию за сдачу матча "Краснодару" в последнем туре. Уже второй матч подряд они заасчитывают гол из стопроцентного офсайда, освобождают Карраскаля от справедливой дисквалицакии и так далее. Отсюда вопросы (если, конечно, это не конспирология) - кто такой всемогущий, что может эффективно оказывать влияние на судей, ради того, чтобы оставить питерских нуворишей без чемпионства? Неужели "Зенит" уже всем, кроме оголтелых питерцев, надоел своими неконтролируемыми растратами? "Газпром" который год убыточен. Сокращает персонал, распродает недвижимость, пятизвездные базы отдыха. И не только в России, но и за рубежом - в Белоруссии, в Армении. Нверное, кому-то надоело, что самый главный непроизводительный актив "Газпрома" - "Зенит" - жрет бабло, как новорожденный бегемот. Судите сами, конспирология это или как. Предупреждаю сразу, на конспирологии крыша едет быстрее, чем на марксизме-ленинизме. Потому и не занима

    11.05.2025

  • Gordon

    Он, действительно, не должен был играть потому что нашим футболом управляют такие дебилы, что регламент написать не в состоянии. Но дальше что? Сыграл - и? Как будто перед игрой не было об этом известно. Вы в очередной раз провалили начало; в очередной раз пустили два и полезли отыгрываться - тут тоже кто-то со стороны виноват? Проиграли по делу - и без существенных судейских ошибок. Точка. Я за "Спартак", если что.

    11.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    походу крыша поехала

    11.05.2025

  • Деметрио

    Поэтому предыдущий текст- фуфло!

    11.05.2025

  • _моро

    кто там о нытье скулил?)))

    11.05.2025

  • Князь Болтконский

    Скоро на выход пойдет этот тренерский штаб.Весь.Клоунов в рпл и без них хватает.

    11.05.2025

  • zg

    Вот такую же хню чую...Но млин,верим!

    11.05.2025

  • hant64

    Пока такие, как Сакич, будут тренировать в Спартаке, эту команду хорошего ничего не ждёт - он же как минимум чушь сказал, но можно эпитет и посерьёзнее употребить.

    11.05.2025

  • Семён Фадеич

    Всё, что надо знать, о тренерском штабе мясных. Они ни в чём не виноваты.

    11.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Ох боязно... И команда развалилась и сникла, и Стан пошёл в разнос... Чую, быть беде (

    11.05.2025

  • zg

    Ну,в ожидании Ростова!

    11.05.2025

  • Славомудр Приморский

    С этим не поспорить...

    11.05.2025

  • zg

    В принципе да!Но просрали сами,потому,что долбае@ы!

    11.05.2025

  • zg

    Тыб лучше Рябчука отучил руки распускать!

    11.05.2025

  • igp61

    Проигрывать надо уметь

    11.05.2025

  • нет желтухе!

    заговор! Стопудово заговор! Он точно знает!

    11.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Помогал, помогал судья динамикам. Как минимум две жёлтые не дал - за наступ на стопу и удар по ногам сзади. В то время как спартачам налево и направо карточкой махал. Ну и посвистывал преимуществено в одну сторону. Спартаку свистел обычные игровые столкновения (не удивлюсь, если болотные захотят купить Нгамалё - тот падает и корчится в муках похлеще бразильян), динамикам прощал удары и подножки.

    11.05.2025

  • Леший

    Не было бы на поле Карраскаля, пенальти забил бы другой игрок. Так что странное заявление.

    11.05.2025

  • TORO

    Это песец. Он точно тренер? Более тупой отмазки я давно не видел.

    11.05.2025

  • truex

    Надо не Караскаля обсуждать, а 0 забитых голов

    11.05.2025

  • TomCat

    Ха-ха-ха! 5 баллов!

    11.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

