Глебов об отставке Лички: «Это футбол. Карпин тоже уходил из «Ростова»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов после матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) прокомментировал отставку Марцела Лички.

«Это футбол. Карпин тоже уходил из «Ростова». Придется привыкать? Ну, а какие еще варианты? Лунев говорил, что команда готова биться за Марцела на поле? К сожалению, не удалось», — сказал Глебов.

«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Ролан Гусев.