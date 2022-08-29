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29 августа, 23:08

Николсон — о своей роли в «Спартаке»: «Мне не на кого положиться. Я — резервный вариант»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в социальных сетях выложил пост, в котором открыто выразил недовольство своим положение в команде.

Игрок выложил небольшое рифмованное сообщение, в котором не избежал нецензурной лексики.

«Я много работаю, потому что не могу облажаться (цензурный вариант — прим. «СЭ»). Мне не на кого положиться. Я — резервный вариант», — написал футболист.

25-летний Николсон перешел в московский клуб в декабре 2021 года. Контракт рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне РПЛ форвард принял участие в 5 матчах команды и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Спартаке» рассказали о перспективах Николсона с появлением в команде Кейта Бальде.

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
12
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
Результаты / календарь
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30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
 - : -
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 - : -
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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