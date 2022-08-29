Николсон — о своей роли в «Спартаке»: «Мне не на кого положиться. Я — резервный вариант»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в социальных сетях выложил пост, в котором открыто выразил недовольство своим положение в команде.

Игрок выложил небольшое рифмованное сообщение, в котором не избежал нецензурной лексики.

«Я много работаю, потому что не могу облажаться (цензурный вариант — прим. «СЭ»). Мне не на кого положиться. Я — резервный вариант», — написал футболист.

25-летний Николсон перешел в московский клуб в декабре 2021 года. Контракт рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне РПЛ форвард принял участие в 5 матчах команды и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Спартаке» рассказали о перспективах Николсона с появлением в команде Кейта Бальде.