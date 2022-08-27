В «Спартаке» рассказали о перспективах Николсона с появлением в команде Бальде

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал переход в команду нападающего Кейта Бальде.

«Приход Кейта не означает уход Шамара. У «Спартака» последние годы всегда было три сильных нападающих. Трансфер Кейта никак не связан с будущим Шамара. Не знаю, кому агенты предлагали Кейта.

Анонс Кейта? Это старый мем, вы помните мем с Федуном. Мы любим подшутить над собой», — заявил Зеленов.

В пятницу, 26 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кейта. Контракт с нападающим рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».