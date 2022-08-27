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Сегодня, 16:30

В «Спартаке» рассказали о перспективах Николсона с появлением в команде Бальде

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал переход в команду нападающего Кейта Бальде.

«Приход Кейта не означает уход Шамара. У «Спартака» последние годы всегда было три сильных нападающих. Трансфер Кейта никак не связан с будущим Шамара. Не знаю, кому агенты предлагали Кейта.

Анонс Кейта? Это старый мем, вы помните мем с Федуном. Мы любим подшутить над собой», — заявил Зеленов.

В пятницу, 26 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кейта. Контракт с нападающим рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Бальде Кейта
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Шамар Николсон
3
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
3
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
4
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
13
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 4 : 1
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 2 : 2
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

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Зенит

 4 1 0
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