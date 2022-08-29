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29 августа, 22:54

«Волос» требует у «Спартака» 1,5 миллиона евро за трансфер полузащитника Паоло Фернандеса

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Фернандес.
Фото Соцсети

Греческий клуб «Волос» готов продать полузащитника Паоло Фернандеса в «Спартак». Клуб просит за 24-летнего футболиста 1,5 миллиона евро, сообщает Sport24.

Ранее агент полузащитника Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал клубу официальное предложение по покупке игрока.

24-летний испанец прошел академию «Манчестер Сити». Однако играл только за резервную команду «горожан».

Его контракт с греческим клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

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