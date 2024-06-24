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Сегодня, 14:44

Николич заявил, что тренерский штаб ЦСКА полностью укомплектован

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, кто войдет в тренерский штаб команды.

— Тренерский штаб полностью укомплектован. У нас две легенды уже есть. Одна играет. Я говорю про Игоря. Мы поговорили с Березуцким, у него хороший опыт тренерский. Мы ежедневно работаем очень продуктивно. Со мной также пришли два помощника, которые больше 20 лет работают тренерами. У нас качественная атмосфера.

— Чья была инициатива пригласить Алексея Березуцкого в штаб ЦСКА?

— Как и все остальное, мы вместе приняли решение по формированию тренерскому штабу. Вы помните, что у меня было в «Локомотиве»: Лоськов и Пашинин. Были не только профессиональные, но и человеческие отношения на суперском уровне. Мы стали друзьями. В этом смысле у меня это было в голове, клуб согласился на 100 процентов. Это для меня очень важно.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. 4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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