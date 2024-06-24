Николич заявил, что тренерский штаб ЦСКА полностью укомплектован
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, кто войдет в тренерский штаб команды.
— Тренерский штаб полностью укомплектован. У нас две легенды уже есть. Одна играет. Я говорю про Игоря. Мы поговорили с Березуцким, у него хороший опыт тренерский. Мы ежедневно работаем очень продуктивно. Со мной также пришли два помощника, которые больше 20 лет работают тренерами. У нас качественная атмосфера.
— Чья была инициатива пригласить Алексея Березуцкого в штаб ЦСКА?
— Как и все остальное, мы вместе приняли решение по формированию тренерскому штабу. Вы помните, что у меня было в «Локомотиве»: Лоськов и Пашинин. Были не только профессиональные, но и человеческие отношения на суперском уровне. Мы стали друзьями. В этом смысле у меня это было в голове, клуб согласился на 100 процентов. Это для меня очень важно.
По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. 4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.
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