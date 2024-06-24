Бабаев: «Задачи у ЦСКА высокие, но в условиях санкций надо думать о завтрашнем дне»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах ЦСКА на следующий сезон.

— Любая декларация на то и декларация. Она для лозунгов, а не для дела. Перед ЦСКА самые высокие задачи. Мы трезво оцениваем свои силы. Говорить о ЦСКА нулевых — это одно. Сейчас другая ситуация. Мы видели, какая была конкуренция. Но задачи перед нами самые высокие в Кубке и чемпионате. Также в условиях санкций надо задумываться о завтрашнем дне, о работе с молодежью, о проектах, которые мы сейчас реализуем. Николичу это тоже очень интересно. Нас это подкупает.

— Идет ли работа по поиску молодых игроков в Африке и Азии, а также в Подмосковье?

— Процесс проходит очень активно. Имеем определенные результаты. Это работа в долгую. Если взять проект с Московской областью, то были проведены фестивали футбола в нескольких городах. И 15 мальчиков находятся на просмотре в нашей академии. Есть говорить про Азию и Африку, в короткие сроки были выстроены связи. Например, недавно наши специалисты были в Танзании. В этом направлении работа ведется, но она должна длиться в долгую, — сказал Бабаев на пресс-конференции.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. 4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.