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Бабаев рассказал, что ЦСКА ведет переговоры с Гайичем, Зделаром и Рошей

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, с кем из футболистов ведутся переговоры по контрактам.

— Сейчас переговоры ведутся с Гайичем, Зделаром, Рошей. Мы общаемся с представителями футболистов, чтобы все стороны были удовлетворены.

— Какова ситуация с контрактом Лукина?

— В его контракте есть пункт об автоматическом продлении соглашения. Но думаю, что мы продлим контракт заранее. Нет сомнения, что мы найдем компромисс. Мы на него рассчитываем.

— Сегодня стало известно об желании ЦСКА вернуть Гбамена. Насколько это соответствует действительности?

— Нам нужно качественное усиление. Если наши требования к игроку совпадают, то мы будем вести переговоры по этому игроку.

— Есть ли договоренности, что после завершения карьеры игрока Акинфеев продолжит работу в ЦСКА?

— Будет зависеть от позиции Игоря. Двери клуба для него всегда открыты. Будем рады, если он продолжит работу у нас. Но сейчас об этом говорить преждевременно.

— Как жизнь осложняет санкции, наложенные на ЦСКА?

— Не хочется искать оправдания, но есть сложности. Нужно еще понимать, что клуб живет по средствам. Нельзя руководствоваться только эмоциями. Недавний пример санкций — это трансфер Капишабы, когда офис «Ред Булл» его заблокировал. Но мы не упускаем руки, работаем дальше, — сказал Бабаев на пресс-конференции.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. 4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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