Николич провел переговоры с Кокориным

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич пообщался с Александром Кокориным на предмет возможного перехода форварда «Сочи» в московский клуб. По имеющимся сведениям, стороны остались довольны услышанным.

29-летнему нападающему, который 1 августа становится свободным агентом, предстоит выбирать из предложений «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Рубина», «Сочи» и, возможно, «Спартака». Вчера о планах железнодорожников провести консультации с Кокориным сообщил телеграм-канал «Футбольный Биги».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Сочи» 10 матчей и забил 7 голов. (Константин Алексеев)