Николич признан лучшим тренером РПЛ в марте
10:17
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим тренером марта в Тинькофф-РПЛ, сообщает официальный Twitter лиги.
По итогам месяца железнодорожники под руководством 41-летнего серба одержали 4 победы. «Локомотив» обыграл ЦСКА (2:0), «Арсенал» (3:0), «Сочи» (3:1) и «Уфу» (1:0).
Марко Николич — лучший тренер #ТинькоффРПЛ в марте ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 25, 2021
За наставника «Локомотива» единогласно проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги, МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики#ТренерМесяца #Локомотив pic.twitter.com/c7L0KkwTHf
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 23 туров.
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