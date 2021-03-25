Николич признан лучшим тренером РПЛ в марте

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим тренером марта в Тинькофф-РПЛ, сообщает официальный Twitter лиги.

По итогам месяца железнодорожники под руководством 41-летнего серба одержали 4 победы. «Локомотив» обыграл ЦСКА (2:0), «Арсенал» (3:0), «Сочи» (3:1) и «Уфу» (1:0).

Марко Николич — лучший тренер #ТинькоффРПЛ в марте ?



За наставника «Локомотива» единогласно проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги, МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики#ТренерМесяца #Локомотив pic.twitter.com/c7L0KkwTHf — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 25, 2021

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 23 туров.