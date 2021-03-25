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Николич признан лучшим тренером РПЛ в марте

10:17
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим тренером марта в Тинькофф-РПЛ, сообщает официальный Twitter лиги.

По итогам месяца железнодорожники под руководством 41-летнего серба одержали 4 победы. «Локомотив» обыграл ЦСКА (2:0), «Арсенал» (3:0), «Сочи» (3:1) и «Уфу» (1:0).

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 23 туров.

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