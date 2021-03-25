Иван Ордец: «Шварц похож на Фонсеку времен «Шахтера»

Защитник «Динамо» Иван Ордец сравнил тренеров, под руководством которых он играл.

«С каждым по-своему интересно. Но я в «Шахтере» работал с двумя иностранцами: Луческу и Фонсекой, который сейчас в «Роме». Так вот Шварц сильно похож на Фонсеку шахтерского периода своими мыслями на поле, тактикой, схемой. Он говорит, что нужно играть компактно, просит, чтобы линия обороны поднималась высоко. Такого раньше не было при Новикове и Хохлове», — цитирует Ордеца «Советский спорт».