Законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов в России внесен в Госдуму

Законопроект, который позволит усовершенствовать регулирование деятельности спортивных агентов, был внесен для обсуждения в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, который является одним из авторов законопроекта.

Документом предлагается ввести в КоАП РФ ответственность для спортивных агентов без соответствующей аккредитации за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. Еще одним инициатором законопроекта является президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Законопроект, по сути, ликвидирует существующий пробел в законодательстве, заключающийся в том, что прямой запрет на трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы спортивными агентами без аккредитации в законодательстве есть (ч. 5 ст. 19.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»), а ответственность за несоблюдение требований закона предусмотрена не была», — цитирует ТАСС Пайкина.

По его словам, деятельность спортивных агентов регулируется далеко не всеми спортивными федерациями, а там, где она регулируется, отмечены многочисленные случаи нарушений.

«Так, например, по решению Российского футбольного союза (РФС) были отозваны аккредитации у четверти действующих агентов за несоблюдение требований РФС. Рынок спортивных агентов должен стать более прозрачным благодаря новому законопроекту, ведь введение ответственности за работу без аккредитации не оставит выбора тем, кто до сих пор работает, не соблюдая требования закона», — отметил Пайкин.