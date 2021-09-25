Николич о ничьей с «Химками» в меньшинстве: «Хочу похвалить команду, был виден характер»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Химками» (0:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.
«Играли нормально. Контролировали, был прессинг. Играли в два центральных защитника. После красной карточки все равно ребята хотели выигрывать. Было много ситуаций, когда надо было забивать, но очень много новых и молодых ребят, к которых не хватает опыта. Но хочу похвалить команду за то, что они хотели играть. Был виден характер команды. Бабкина хочу поздравить с дебютом. У него сегодня день рождение. Это будущее клуба и русского футбола. Мне понравилось, как он играл. Удаление Гильерме и судейство? Никакого комментария тут не будет», — передает корреспондент «СЭ» Мария Куцубеева слова Николича.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 9 матчах. «Химки» идут на 14-й строчке с 7 очками в 9 играх.
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