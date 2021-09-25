Мирзов — о результате матча с «Локомотивом»: «Потеряли два очка»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов после матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:0) отметил, что подмосковной команде не хватается сыгранности.
«Потеряли два очка. Столько моментов не забили. Были моменты, в том числе и у меня... Нужно время сыграться. Можно сказать, что основной состав только первую игру сегодня провел. Нужно притереться», — сказал Мирзов в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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