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«Николич на багаже Семина доехал до необходимого результата». Нигматуллин — о втором месте «Локомотива»

07:02
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Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что новый главный тренер красно-зеленых Марко Николич сделал все правильно, не став ничего менять. Железнодорожники заняли 2-е место в РПЛ и получили путевку в Лигу чемпионов.

— Николич приходил в «Локомотив» не как антикризисный менеджер, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Он пришел в успешную команду, которая шла на втором месте. Было бы глупо пытаться сейчас что-то резко менять. Это выражение уже избито, но Николич на багаже Юрия Павловича доехал до необходимого результата. На мой взгляд, это был грамотный и правильный ход со стороны серба. Если бы он сейчас начал что-то перелопачивать, это могло плохо кончиться. Команда ни разу не проиграла — это и есть результат работы специалиста.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1038360/sevastian-terletckii/summa-ne-pomenialas-loko-tretii-raz-podriad-sygraet-v-lige-chempionov

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