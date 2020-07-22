Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что новый главный тренер красно-зеленых Марко Николич сделал все правильно, не став ничего менять. Железнодорожники заняли 2-е место в РПЛ и получили путевку в Лигу чемпионов.

— Николич приходил в «Локомотив» не как антикризисный менеджер, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Он пришел в успешную команду, которая шла на втором месте. Было бы глупо пытаться сейчас что-то резко менять. Это выражение уже избито, но Николич на багаже Юрия Павловича доехал до необходимого результата. На мой взгляд, это был грамотный и правильный ход со стороны серба. Если бы он сейчас начал что-то перелопачивать, это могло плохо кончиться. Команда ни разу не проиграла — это и есть результат работы специалиста.