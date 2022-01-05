«Краснодар» отправил в отставку главного тренера Гончаренко

Руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Также «Быки» расстанутся с двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в Тинькофф чемпионате России «Быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.