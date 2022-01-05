Переговоры об уходе Мамманы из «Зенита» в «Ривер Плейт» находятся на финальной стадии
09:42
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время вернется в «Ривер Плейт».
Как сообщил журналист Николо Скира, переговоры по переходу 25-летнего футболиста, выступающего на правах аренды за «Сочи», находятся в финальной стадии.
Ранее агент Мамманы Эрнан Регера отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Сочи».
В текущем сезоне Маммана провел 5 матчей за «Сочи» и не отметился результативными действиями.
Напомним, что Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года. Контракт аргентинца рассчитан до лета 2022 года.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю