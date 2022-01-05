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Переговоры об уходе Мамманы из «Зенита» в «Ривер Плейт» находятся на финальной стадии

09:42
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Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время вернется в «Ривер Плейт».

Как сообщил журналист Николо Скира, переговоры по переходу 25-летнего футболиста, выступающего на правах аренды за «Сочи», находятся в финальной стадии.

Ранее агент Мамманы Эрнан Регера отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Сочи».

В текущем сезоне Маммана провел 5 матчей за «Сочи» и не отметился результативными действиями.

Напомним, что Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года. Контракт аргентинца рассчитан до лета 2022 года.

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Роман Шишов все материалы автора

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