Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение «Краснодара» отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

«Для меня это неожиданная новость. Сейчас у футболистов отпуск, а потом сборы начинаются. Значит, они хотят, чтобы уже была новая команда тренеров. Можно ли ждать Марко Николича в «Краснодаре»? Не знаю. Да, про Николича есть информация, что он и в ЦСКА может перейти. Теперь еще и «Краснодар». Что-то я сомневаюсь, что он поедет во второй клуб. Мне кажется, он будет ждать предложения из Москвы», — сказала Смородская «СЭ».

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в Тинькофф чемпионате России «Быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.