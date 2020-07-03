Николай Рассказов: «Тедеско пытается чаще использовать русский язык, уже может строить целые предложения»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о работе с главным тренером Доменико Тедеско.

— Тедеско — хороший мотиватор, — цитирует Рассказова официальный сайт клуба. — Он пытается чаще использовать русский язык, уже может строить целые предложения. Часто общается с нами на смеси английского и русского.

Доменико всегда старается подобрать правильные слова. Например, после матча с «Уфой» говорил, чтобы мы не обращали внимания на решения судей, потому что не можем на них повлиять. Наша задача — сконцентрироваться на работе. Не обращать внимания на различные факторы, включая жаркую погоду. Мы должны адаптироваться ко всему, и каждый из нас должен понимать: невозможно добиться результата, находясь в зоне комфорта.

Сам я говорю по-английски ужасно (улыбается). Год назад занимался с репетитором. Успел пройти три занятия вместе с супругой, но тяжелый график помешал продолжить: мне не по душе онлайн-занятия, а личные встречи спланировать сложно. Хотя сейчас я по-другому взглянул на занятия в Zoom.