Николай Наумов: «На месте Гильерме я бы тоже обиделся на Кикнадзе»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — об отказе игроков команды идти на временное понижение зарплаты на 40 процентов.

— Это точно не вопрос денег, — подчеркнул Наумов. — Я не могу назвать жлобами игроков и тренеров «Локомотива», многих из них знаю лично. Они не жадные. Просто, видимо, пошли на принцип.

— На какой принцип?

— Когда к тебе так относятся весь сезон, а потом о чем-то просят, понятно, что это может вызвать негативную реакцию. Невыстроенные отношения! Зачем Кикнадзе на встрече с болельщиками тогда говорил, что сможет найти хорошего вратаря, если Гильерме уйдет? Я же знаю Маринато. Он при мне два раза кресты рвал. Но мы дали ему возможность восстановиться. Хотя он был тогда еще пацаненком, и клуб мог с ним просто расстаться. Он очень порядочный человек, никогда не будет воевать из-за денег. Гиля мне ведь тогда говорил: «Николай Алексеич, я понимаю, вы можете со мной расстаться, так как я опять не играю, лечусь...» Совестливый парень! Это как же нужно было обидеть сейчас Гильерме и команду, чтобы они ответили отказом? Те слова Кикнадзе про нового вратаря? Я бы на месте Гили тоже обиделся. Он столько лет отдал «Локомотиву, а тут такое заявление. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Наумовым