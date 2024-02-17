Наумов: «Дело Промеса играет против имиджа «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Дело Промеса играет против имиджа «Спартака». Все-таки его обвинили не в хулиганстве, а в контрабанде наркотиков. Это серьезное нарушение закона. Когда такие футболисты играют в «Спартаке», это плохо влияет на имидж клуба. С другой стороны «Спартак знал об этом деле Промеса. Уже тогда клубу надо было постараться помочь Квинси выйти из этой ситуации. Сегодня «Спартак» должен проявить лояльность к Промесу, он очень многое сделал для клуба. «Спартак» должен ему помочь. Это уже вопрос юристам, как помогать. Нужно поддержать Квинси», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.