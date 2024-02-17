Кики: «В Португалии допускается больше борьбы, чем в России»

Португальский защитник «Урала» Кики рассказал, в чем разница между чемпионатами России и Португалии.

«Небольшая разница есть. Для меня это в любом случае новый опыт, который я должен принять и двигаться дальше. Отличия в трактовке правил в том, насколько нам позволяют играть. В Португалии допускается больше борьбы, чем в России», — цитирует Metaratings.ru Кики.

Кики перешел в «Урала» летом 2023 года на правах свободного агента. В этом сезоне он сыграл 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.