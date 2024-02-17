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Кики: «Президент «Урала» говорил, что я должен выучить язык и знать имена всех одноклубников»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Португальский защитник «Урала» Кики рассказал, какое требование выдвинул ему президент клуба Григорий Иванов в первую неделю после перехода в российский клуб.

«Мне кажется, была только первая неделя с моего приезда в «Урал», он подошел ко мне и начал говорить, что я должен выучить язык и знать имена всех одноклубников. Он говорил это очень серьезно, прям мотивировал. Я послушал, подумал, что у меня еще будет время всех запомнить. Но на следующий день он снова подходит ко мне и говорит: «Назови мне имя этого футболиста. А как вот этого зовут? А этого?» Тогда-то я понял, что нужно поскорее выучить все имена», — цитирует Metaratings.ru Кики.

Кики перешел в «Урала» летом 2023 года на правах свободного агента. В этом сезоне он сыграл 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/kiki-prezident-urala-v-pervuyu-nedelyu-mne-skazal-chto-ya-dolzhen-vyuchit-yazyk-i-znat-imena-vsekh-odnoklubnikov-334723/
Футбол
ФК Урал
Кики
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