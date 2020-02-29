Николай Комличенко: «Сегодня у «Спартака» было больше фарта»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко после поражения от «Спартака» (0:2), в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России отметил, что должен был реализовывать свои моменты.

— В одном из эпизодов вы попали в перекладину. Почему не получилось забить? Прицел сбился?

— Надо больше работать, особенно на тренировках. Свои моменты я должен реализовывать. Я полностью виноват.

— Новиков объяснил, почему вы не вышли в основе?

— У тренера был план, свои задумки. Это тактическая задумка.

— Чем удивил «Спартак»? Владимир Рыков сказал, что он забил мячи случайно, а у «Динамо» было больше моментов.

— Я считаю, что у «Спартака» сегодня было больше фарта. Он заслужил удачу больше нас. Поздравляю «Спартак» с победой, а нам надо работать и исправлять свои ошибки. Особенно работать над реализацией.

— Ставка сегодня у «Динамо» была на быструю атаку?

— Да. Вышли все быстроногие в первом тайме.

— Почувствовали разницу с чемпионатом Чехии и в чем она?

— Здесь все на уровень выше: и борьба, и индивидуальное мастерство. Болельщики мне очень понравились. Они классные. Гнали нас вперед. Жалко, что не получилось их порадовать.

— Скоро чемпионат Европы. Держите его в голове? Тем более, что ваш конкурент сегодня играл за «Спартак»?

— Здесь все очевидно: на Евро поедет тот, кто будет лучше выглядеть. Еще много матчей и шансы у всех примерно одинаковые. Осталось только хорошо выступать. (Елена Григорьевская)