Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 10:48

Николай Иванов будет заниматься назначениями судей на матчи РПЛ после ухода Витора Перейры

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр ФИФА Николай Иванов будет заниматься назначениями судей на матчи Тинькофф РПЛ после ухода Витора Перейры с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза, сообщает Metaratings.

Иванов занимает должность менеджера судей РПЛ и отвечает за обучение арбитров и проведение дебрифингов. Он является одним из главных кандидатов на пост главы департамента судейства после ухода Перейры.

Вчера, 15 марта РФС объявил об уходе Перейры с поста главы департамента судейства РФС. Исполняющим обязанности главы департамента стал Павел Каманцев, Николай Иванов стал его заместителем.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikolay-ivanov-budet-zanimatsya-naznacheniyami-sudey-rpl-posle-ukhoda-pereyry-1222634/
Футбол
Николай Иванов
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не согласен с идеей лишить россиян права заниматься спортом». Разумные голоса на Западе — об отстранении наших атлетов
«Он был готов на все ради семьи». Хабиб и другие звезды ММА спасают экс-чемпиона, стрелявшего в педофила
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Баринов: «Семин есть Семин, его никем не заменишь в «Локомотиве», он еще полон энергии»
Николай Иванов вошел в состав ЭСК РФС
«В «Спартаке» считают, что идут на 9-м месте из-за судей?!» Орлов — о возрождении Кубка РПЛ, словах Слуцкого и проблемах «Зенита»
Тренер «Сочи» рассказал о состоянии травмированного вратаря Адамова
Сборная России обязательно должна играть. А с Дзюбой у Карпина оттепель?
Аршавин выступил против расширения РПЛ не по спортивному принципу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Бельгии сообщили, что нападающий «Химок» может перейти в «Метц»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости