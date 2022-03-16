Николай Иванов будет заниматься назначениями судей на матчи РПЛ после ухода Витора Перейры

Бывший арбитр ФИФА Николай Иванов будет заниматься назначениями судей на матчи Тинькофф РПЛ после ухода Витора Перейры с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза, сообщает Metaratings.

Иванов занимает должность менеджера судей РПЛ и отвечает за обучение арбитров и проведение дебрифингов. Он является одним из главных кандидатов на пост главы департамента судейства после ухода Перейры.

Вчера, 15 марта РФС объявил об уходе Перейры с поста главы департамента судейства РФС. Исполняющим обязанности главы департамента стал Павел Каманцев, Николай Иванов стал его заместителем.