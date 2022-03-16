В Бельгии сообщили, что нападающий «Химок» может перейти в «Метц»

Нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе в ближайшее время начнет переговоры с «Метцом», сообщает Nieuwsblad.

Сейчас 25-летний камерунец находится в Бельгии, в расположении «Антверпена», которому принадлежат права на игрока. Его агент уже контактировал с «Метцом» по поводу возможного перехода спортсмена во французский клуб.

Ранее появилась информация, что бельгийский клуб отозвал футболиста, который находился в подмосковной команде на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Ламкель Зе присоединился к «Химкам» в феврале, на его счету 2 гола в 3 матчах за команду.

Прежде ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.