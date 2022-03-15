Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра покинул свой пост, сообщается на официальном сайте организации.

Контракт португальского специалиста с РФС прекращен по взаимному согласию сторон. Решение не затрагивает участия Перейры в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев. Его заместителем станет Николай Иванов, в обязанности которого войдет в том числе проведение дебрифингов арбитров.

Перейра возглавил департамент судейства РФС в сентябре 2021 года. До переезда в Россию специалист работал в судейских комитетах УЕФА.