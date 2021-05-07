Хусаинов поддержал отстранение Станислава Васильева от судейства

Бывший судья Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ЭСК РФС отстранить арбитра Станислава Васильева от работы в Тинькофф РПЛ до окончания служебной проверки.

«Эпизод с пенальти в матче «Ахмат» — «Ротор» характеризует предвзятость, — сказал Хусаинов «СЭ». — Иными словами, это просто нарушение судейской чести. Критерий предвзятости определяется назначением судьбоносных решений: пенальти и удаление. То есть те, которые влияют на ход игры и результат. Квалифицированный арбитр, даже начинающий, в ситуации на 85-й минуте определил бы нарушение правил. Эта ошибка свидетельствует о предвзятости арбитра. На мой взгляд, это не простая ошибка, а преднамеренная. Он даже не пошел смотреть ВАР. Возникает вопрос, а почему ребята на ВАР не увидели нарушение правил? Эта очевиднейшая ошибка говорит о том, что Васильев не соответствует уровню профессионального футбола. Может, его попросили не увидеть ошибку? Так выйди и скажи это. Тогда разговор будет другим».

Сегодня, 7 мая, Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте в матче 28-го тура с «Ахматом» (1:0).

(Артем Бухаев)