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Никита Симонян: «Результат отвечает характеру игры»

18:58
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Ветеран «Спартака», первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о впечатлениях от матча 13-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0). Для москвичей эта встреча стала первой под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

— Я говорил о том, что новой команде, какие бы ни были игроки, требуется время. Поэтому сегодняшний результат, думаю, закономерен.

— А вы хоть какие-то изменения к лучшему увидели?

— Я не буду об этом говорить. Еще раз повторю: требуется время.

— Сколько могут дать в «Спартаке» времени тренеру?

— Этот вопрос лучшему задать тренеру. Сколько тебе потребуется время, чтобы поставить игру команды.

— Кононов говорил о четырех месяцах.

— Если бы я был бы тренером, то сказал бы. Но я уже давно не тренеру.

Результат отвечает характеру игры. Хорошо, что «Спартак» сегодня так сыграл. (Вячеслав Короткин)

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