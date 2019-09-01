Никита Симонян: «Игра «Спартака»? Очень плохо»

Вице-президент РФС Никита Симонян кратко прокомментировал итоги игры 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:1).

— Очень плохо. Вы меня не спрашиваете, когда «Спартак» выигрывает. Поэтому без комментариев, — сказал Симонян. (Дмитрий Зимин)