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Никита Симонян: «Игра «Спартака»? Очень плохо»

21:26
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Вице-президент РФС Никита Симонян кратко прокомментировал итоги игры 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:1).

— Очень плохо. Вы меня не спрашиваете, когда «Спартак» выигрывает. Поэтому без комментариев, — сказал Симонян. (Дмитрий Зимин)

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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