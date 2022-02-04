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Сегодня, 15:19

Газизов заявил, что сотрудники «Уфы» оформят Fan ID

Екатерина Савостина
Корреспондент

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, что РФС предупредил клубы РПЛ, что игроки, тренеры и любые другие лица не смогут пройти на стадион без Fan ID.

«Мы-то на работе находимся. Конечно, оформим, ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, кто высказывается против, мы оформим. Я уже высказал мнение по этому поводу. Надо сделать все возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира. Он будет введен с 1 июня 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-oformim-fan-id-nichego-strashnogo-my-zhe-na-rabote-nahodimsya/
Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 13
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Зенит

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Сочи

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П
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И К Ж
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