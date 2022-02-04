Газизов заявил, что сотрудники «Уфы» оформят Fan ID

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, что РФС предупредил клубы РПЛ, что игроки, тренеры и любые другие лица не смогут пройти на стадион без Fan ID.

«Мы-то на работе находимся. Конечно, оформим, ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, кто высказывается против, мы оформим. Я уже высказал мнение по этому поводу. Надо сделать все возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира. Он будет введен с 1 июня 2022 года.