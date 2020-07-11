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«Никаких эмоций». Джикия разочарован исходом матча с «Сочи»

11 июля 2020, 22:36
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Никаких эмоций. Важнейшая игра, — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер». — Расстроен, что проиграли. В итоге, все смотрят на табло. Там — 0:1. Мы не забили.

Чего не хватило? Забить. Дважды.

Сотая игра? Хотелось бы еще поиграть. Надеюсь, что приношу пользу. В будущем надеюсь оправдать.

Сочи — Спартак

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