«Никаких эмоций». Джикия разочарован исходом матча с «Сочи»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Никаких эмоций. Важнейшая игра, — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер». — Расстроен, что проиграли. В итоге, все смотрят на табло. Там — 0:1. Мы не забили.

Чего не хватило? Забить. Дважды.

Сотая игра? Хотелось бы еще поиграть. Надеюсь, что приношу пользу. В будущем надеюсь оправдать.