«Никаких эмоций». Джикия разочарован исходом матча с «Сочи»
11 июля 2020, 22:36
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.
— Никаких эмоций. Важнейшая игра, — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер». — Расстроен, что проиграли. В итоге, все смотрят на табло. Там — 0:1. Мы не забили.
Чего не хватило? Забить. Дважды.
Сотая игра? Хотелось бы еще поиграть. Надеюсь, что приношу пользу. В будущем надеюсь оправдать.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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