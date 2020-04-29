Нигматуллин считает, что досрочное завершение станет крахом чемпионата России

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что сезон в чемпионате России необходимо доиграть.

— Вариант возобновления чемпионата, пусть и без зрителей, мне нравится гораздо больше, — цитирует «Комсомольская правда» Нигматуллина. — Он единственно приемлемый. Я с большим сожалением слушал о завершении голландского и бельгийского чемпионатов.

Большая часть сезона позади. Хотя бы без зрителей, но его нужно доиграть, чтоб появился заслуженный чемпион. Для еврокубков на следующий год это тоже необходимо. Играя раз в три дня, восемь матчей можно провести за очень короткий период.

Досрочное окончание чемпионата возможно, если на государственном уровне не разрешат массовые мероприятия. Это будет крахом чемпионата и большим разочарованием для команд, которые боролись за чемпионство.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 28 на 29 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек. Умерших — 216 652, выздоровевших — 947 209.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

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