Нигматуллин принял эстафету от «СЭ» и пожонглировал туалетной бумагой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин принял эстафету от коллеги по амплуа Вячеслава Малафеева и «СЭ» для участия в челлендже «Оставайся дома». В рамках челленджа спортсмены по всему миру чеканят рулонами туалетной бумаги. Нигматуллин вместо чеканки решил пожонглировать тремя рулонами.

Челлендж «Оставайся дома» проходит на фоне эпидемии коронавируса.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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