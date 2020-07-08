Экс-вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России между его бывшими командами нет фаворита. Игра состоится сегодня и начнется в 20.30 по московскому времени.

— У обеих команд была пара неудачных игр после возобновления чемпионата, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Я часто говорю, что в таких случаях есть возможность «отмазаться» перед болельщиками, тренерами и руководством. Обыграть заклятого соперника в дерби всегда круто. Но сейчас я не вижу фаворита в этой встрече. Шансы одинаковые. Возможно, «Локомотив» только чуть поинтересней играет. В его встречах с «Крыльями» и «Сочи» я увидел больше осмысленных действий, чем у «Спартака» в матчах против ЦСКА и «Тамбова». Поэтому считаю, шансы здесь 55 на 45 в пользу «Локо».