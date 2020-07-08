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Нигматуллин не видит фаворита в матче «Спартак» — «Локомотив»

8 июля 2020, 03:13

Экс-вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России между его бывшими командами нет фаворита. Игра состоится сегодня и начнется в 20.30 по московскому времени.

— У обеих команд была пара неудачных игр после возобновления чемпионата, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Я часто говорю, что в таких случаях есть возможность «отмазаться» перед болельщиками, тренерами и руководством. Обыграть заклятого соперника в дерби всегда круто. Но сейчас я не вижу фаворита в этой встрече. Шансы одинаковые. Возможно, «Локомотив» только чуть поинтересней играет. В его встречах с «Крыльями» и «Сочи» я увидел больше осмысленных действий, чем у «Спартака» в матчах против ЦСКА и «Тамбова». Поэтому считаю, шансы здесь 55 на 45 в пользу «Локо».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1032488/aleksei-fomin/derbi-na-reabilitatciiu-vosstanut-li-krasno-belye-v-matche-s-loko

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Крупной победой «Спартака»
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Безголевой ничьей
5.9%
Результативной ничьей
15.9%
Победой «Локомотива»
33.0%
Крупной победой «Локомотива»
8.7%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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