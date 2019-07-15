"Ничего страшного, бывает". Алексей Миранчук прокомментировал ничью с "Рубином"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал ничью с "Рубином" (1:1) в 1-м туре чемпионата России.

– Твой гол очень красивый. Можете описать, как вы решились на такой удар?

– Хорошая позиция, тем более мы отрабатываем штрафные. Там не было смысла делать подачу. Попал – исполнил, забил, - сказал Миранчук в эфире канала "Матч ТВ".

– Ничья, наверное, неприятный результат. Почему "Локомотив" не сумел выиграть?

– Мы пропустили гол после навеса с фланга, всех пролетел, и Хвича замкнул. На противоходе Гилю поймал. Ничего страшного, бывает. Жалко не дожали, не додавили. Ну ничего, начало положено.

– Второй тайм у "Локомотива" был агрессивный. Почему в первом не смогли забить?

– Не сказал бы. У брата был момент с пенальти, и другой момент был. Жалко, не забили, так было бы полегче играть, "Рубин" бы раскрылся. Дальше будем работать просто.

– Решение брата как поддержали?

– Все профессионалы, все прекрасно понимают. Ничего страшного, думаю, Антон спокойно справился с этим.

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