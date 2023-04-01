На 29-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» арбитр Роман Галимов ошибочно не назначил повторный пенальти. В том эпизоде защитник Кирилл Заика до выполнения 11-метрового удара вбежал в штрафную площадь, нарушив процедуру.

Скриншот трансляции.

После этого вратарь «Сочи» Денис Адамов парировал удар, а Заика извлек выгоду из своего нарушения, оказался первым у мяча и выбил его из штрафной площади.