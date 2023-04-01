«Динамо» — «Сочи»: 11-метровый следовало перебить. Защитник гостей нарушил правила
Незабитый пенальти в матче «Динамо» — «Сочи» следовало перебить из-за нарушения правил
На 29-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» арбитр Роман Галимов ошибочно не назначил повторный пенальти. В том эпизоде защитник Кирилл Заика до выполнения 11-метрового удара вбежал в штрафную площадь, нарушив процедуру.
Скриншот трансляции.
После этого вратарь «Сочи» Денис Адамов парировал удар, а Заика извлек выгоду из своего нарушения, оказался первым у мяча и выбил его из штрафной площади.
Скриншот трансляции.
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