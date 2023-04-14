Нетфуллин: «У «Спартака» ситуация в плане таблицы более приемлемая. У «Торпедо» она удручающая»

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Пока мы в процессе налаживания взаимопонимания. Прошло еще мало времени с его назначения. Но мы должны принять его идеи, а он должен их донести до нас так, чтобы мы их выполняли. Надеюсь, для этого понадобится минимальное количество времени. Потому что осталось всего восемь игр и нам кровь из носу надо выходить из этой ситуации. Как обыграть «Спартак»? Делать то же, что мы делали с «Факелом». Выходить бороться за каждый мяч, выигрывать каждое единоборство. Ничего нового тут не скажу. Естественно, «Спартак» всегда в лидирующих позициях РПЛ. Поэтому надо с максимальной отдачей действовать. Не будет ли недооценки из-за того, что «Торпедо» весной набрало очков больше, чем «Спартак»? У нас точно не будет. У каждой команды есть в какой-то период спад, а в какой-то период подъем. Но у «Спартака» ситуация в плане таблицы более приемлемая. У нас она удручающая. Поэтому надо серьезно готовиться к игре», — цитируют «Известия» Нетфуллина.

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится в субботу, 15 апреля. Начало — 19.00 по московскому времени.