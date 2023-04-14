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Нетфуллин: «У «Спартака» ситуация в плане таблицы более приемлемая. У «Торпедо» она удручающая»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Пока мы в процессе налаживания взаимопонимания. Прошло еще мало времени с его назначения. Но мы должны принять его идеи, а он должен их донести до нас так, чтобы мы их выполняли. Надеюсь, для этого понадобится минимальное количество времени. Потому что осталось всего восемь игр и нам кровь из носу надо выходить из этой ситуации. Как обыграть «Спартак»? Делать то же, что мы делали с «Факелом». Выходить бороться за каждый мяч, выигрывать каждое единоборство. Ничего нового тут не скажу. Естественно, «Спартак» всегда в лидирующих позициях РПЛ. Поэтому надо с максимальной отдачей действовать. Не будет ли недооценки из-за того, что «Торпедо» весной набрало очков больше, чем «Спартак»? У нас точно не будет. У каждой команды есть в какой-то период спад, а в какой-то период подъем. Но у «Спартака» ситуация в плане таблицы более приемлемая. У нас она удручающая. Поэтому надо серьезно готовиться к игре», — цитируют «Известия» Нетфуллина.

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится в субботу, 15 апреля. Начало — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1498081/aleksei-fomin/kakov-rostov-smozhet-li-komanda-karpina-ostanovit-zenit
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
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15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
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Торпедо – Спартак
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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