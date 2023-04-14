Носков: «У ЦСКА есть свои цели — выиграть кубок и подняться максимально высоко в чемпионате»

Защитник ЦСКА Егор Носков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Урала».

«Безусловно, Игорь — очень важный игрок. Он внушает уверенность всей команде. Но и Владислав тоже хорошо смотрится в последних играх. И с ним комфортно играть. Мы следим за осечками конкурентов. У нас есть свои цели — выиграть кубок и подняться максимально высоко в чемпионате. Постараемся выжать максимум и одержать победы в играх с «Уралом» в обоих турнирах», -цитируют «Известия» Носкова.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится в субботу, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.